Новым главой МЧС РФ стал Куренков по представлению президента Путина

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25 мая 2022, 16:15

Александр Куренков, новый глава МЧС РФ/ с сайта ведомства

Российский президент Владимир Путин сегодня, 25 мая, представил нового руководителя Министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Александра Куренкова. Кандидатура ранее единогласно принята составом Совета Федерации. Сообщает ТАСС.

До назначения Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. Теперь он стал четвёртым главой МЧС. Это место оставалось вакантным на протяжении 8 месяцев после гибели предшественника назначенца Евгения Зиничева в Норильске.

В разговоре с журналистами о долгом сроке назначения чиновника пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил: «Как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал». Ещё он заметил, что президент лично знает нового главу ведомства, чтобы судить о соответствии его профессиональных качеств новой должности.