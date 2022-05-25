Еврокомиссия предложила приравнять обход антироссийских санкций к преступлению

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25 мая 2022, 14:21 Источник: ТАСС

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Добавить нарушение антироссийских санкций в список преступлений Евросоюза и предусмотреть конфискацию активов нарушителей предложила ввести Еврокомиссия, о чем говорится в заявлении ЕК, обнародованном в среду.

Как указывается в документе, конфискация должна быть предусмотрена как для физических, так и для юридических лиц, нарушивших санкции. Еврокомиссия считает, что введение этого положения облегчит в будущем юридическую процедуру конфискации.

«Сегодняшние предложения направлены на обеспечение того, чтобы активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, могли быть эффективно конфискованы в будущем», - говорится в заявлении.

Ранее Bloomberg сообщил о закрытом заседании Еврокомиссии, на котором покупателям российского газа разрешили открывать счета в Газпромбанке.