Путин лично представит коллегии МЧС нового министра Александра Куренкова

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25 мая 2022, 13:23 Источник: ТАСС

МЧС России, Maksim Konstantinov/globallook.com

Новый глава МЧС Александр Куренков, чью кандидатуру утвердил в среду Совет Федерации, будет представлен членам коллегии министерства лично президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в ходе пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра», - сказал Песков журналистам.

По его словам, ожидается, что на коллегии выступят и президент, и новый министр.

Как указывает ТАСС, Владимир Путин редко представляет министров лично — обычно это делают профильные вице-премьеры.

Александр Куренков до назначения на пост главы МЧС в разные годы служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии. По словам Дмитрия Пескова, Путин хорошо знает нового министра лично.