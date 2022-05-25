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Представитель ВГА Запорожской области Рогов: возвращение региона под контроль Украины исключено

, 08:37 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Представитель ВГА Запорожской области Рогов: возвращение региона под контроль Украины исключено
Флаг Украины, Aziz Karimov / globallookpress.com

Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено, как и переговоры с киевским режимом, заявил РИА Новости представитель администрации региона Рогов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что украинские военные «пытаются сбежать» из пригорода Лисичанска.

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