Представитель ВГА Запорожской области Рогов: возвращение региона под контроль Украины исключено

Аргументы Недели → Политика 13+

25 мая 2022, 08:37 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины, Aziz Karimov / globallookpress.com

Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено, как и переговоры с киевским режимом, заявил РИА Новости представитель администрации региона Рогов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что украинские военные «пытаются сбежать» из пригорода Лисичанска.