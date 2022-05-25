Представитель ВГА Запорожской области Рогов: возвращение региона под контроль Украины исключено

Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено, как и переговоры с киевским режимом, заявил РИА Новости представитель администрации региона Рогов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее в среду, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что украинские военные «пытаются сбежать» из пригорода Лисичанска.