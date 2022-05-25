Посол ЛНР в России Мирошник: украинские военные «пытаются сбежать» из пригорода Лисичанска

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25 мая 2022, 08:20

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинские военные «пытаются сбежать» из пригорода Лисичанска. Об этом написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в России.

«Местные жители сообщают, что вчера вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть городок Приволье и село Шепилово — это все пригород Лисичанска», — говорится в публикации, выложенной Мирошником утром в среду.

По словам дипломата, «какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно».

Ранее на текущей неделе спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска республики не намерены входить в расположенную под Донецком Авдеевку, данный населенный пункт будет блокирован.