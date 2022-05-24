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Спикер Народной милиции ДНР Басурин: войска республики не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован

, 14:40

Спикер Народной милиции ДНР Басурин: войска республики не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован
Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска ДНР не намерены входить в расположенную под Донецком Авдеевку, населенный пункт будет блокирован. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Силы ДНР не планируют входить в Авдеевку, город будет блокирован, заявил Басурин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал идею о полной автономии Крыма в составе Украины, содержащуюся в мирном плане Италии, «прямым хамством в адрес России».

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