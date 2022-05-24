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Медведев назвал идею о полной автономии Крыма в составе Украины в итальянском мирном плане «прямым хамством в адрес России»

, 12:40

Медведев назвал идею о полной автономии Крыма в составе Украины в итальянском мирном плане «прямым хамством в адрес России»
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал идею о полной автономии Крымского полуострова в составе Украины в итальянском мирном плане «прямым хамством в адрес России».

Некоторое время назад министерство иностранных дел Италии подтвердило существование мирного плана по Украине, переданного в ООН. Медведев отметил в своем Telegram-канале, что в данном документе, в частности, содержится идея о полной автономии Крыма в составе Украины. Как написал замглавы Совбеза, «это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности».

«В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — указывается в публикации Дмитрия Медведева.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения, согласно которой Украина нужна Соединенным Штатам «для борьбы до последнего украинца» против РФ.

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