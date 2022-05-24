Володин: Украина нужна США «для борьбы до последнего украинца» против России

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2022, 08:19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина нужна Соединенным Штатам «для борьбы до последнего украинца» против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ.

Политик напомнил в своем Telegram-канале, что несколько дней назад американский президент Джо Байден подписал закон о выделении более 40 млрд долларов Киеву.

«Из $40 млрд непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы. Но выплачивать долг — причем все $40 млрд — придется украинцам», — указывается в публикации Володина.

Он отметил, что «Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине».

«Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», — полагает спикер нижней палаты российского парламента.

Как сообщалось ранее во вторник, саудовский министр Фейсал аль-Ибрагим заявил, что Эр-Рияд не собирается выбирать между РФ и Украиной или присоединяться к ограничительным мерам, введенным в отношении Москвы.