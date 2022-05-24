Министр Фейсал аль-Ибрагим: Саудовская Аравия не намерена выбирать между РФ и Украиной или присоединяться к санкциям против Москвы

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24 мая 2022, 08:00

Флаг Саудовской Аравии, Panoramic / globallookpress.com

Эр-Рияд не собирается выбирать между Российской Федерацией и Украиной или присоединяться к ограничительным мерам в отношении Москвы. На это, как передает ТАСС, указал саудовский министр Фейсал аль-Ибрагим.

«Саудовская Аравия не намерена делать выбор между Россией и Украиной или присоединяться к санкциям против РФ, заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью японской деловой газете Nikkei», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе российский президент Владимир Путин отметил, что экономика страны весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.