Президент Путин: несмотря на все сложности, экономика России весьма достойно выдерживает санкционный удар

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23 мая 2022, 14:42

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Несмотря на все сложности, экономика Российской Федерации весьма достойно выдерживает санкционный удар. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал президент страны Владимир Путин.

«Несмотря на все сложности, экономика РФ весьма достойно выдерживает санкционный удар, заявил Путин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также глава государства отметил, что ситуация в экономике требует особых усилий от российских властей. В целом данные усилия дают положительный эффект, указал Владимир Путин.

Ранее представитель немецкого правительства Роберт Хабек сообщил, что в Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в Европейский союз без участия Венгрии.