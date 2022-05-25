Представитель военно-гражданской администрации Запорожья Рогов предположил, что регион войдет в состав России

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25 мая 2022, 07:46 Источник: РБК

Российские военные, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

После взятия под контроль российскими войсками города Запорожье регион начнет процесс вхождения в состав России. Пока ВС РФ контролируют две трети территории области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, регион на протяжении многих лет являлся «передовой частью Российской империи».

«Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы. Все больше людей активно выступают за сближение с Россией», — заявил Рогов.

Он предположил, что процесс вхождения области в состав Российской Федерации начнется сразу после того, как будет взят под контроль российских войск областной центр — город Запорожье.

«Все к тому идет, что город будет освобожден», — сказал он. Рогов полагает, что регион войдет в состав Южного федерального округа России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, по его мнению, Херсонская и Запорожская области вместе с Крымом будут существовать вместе, в границах одного государства.