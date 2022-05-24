Пушилин о суде над военными преступниками Украины: «Вероятно, один из первых трибуналов пройдёт в Мариуполе»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2022, 20:13

Денис Пушилин, denis-pushilin.ru/ Globallookpress.com

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с журналистами Интерфакса заявил о планах устроить трибунал над военными преступниками Украины. Политик уточнил, что устав будущего судебного процесса разрабатывают специалисты профильных ведомств, в числе которых есть и Генпрокуратура ДНР.

К участию в трибунале, по словам Пушилина, пригласят представителей нескольких государств, в частности, из стран Запада. Некоторые страны уже дали «предварительное согласие на участие в международном трибунале».

Глава ДНР рассказал также, что «перед основным трибуналом, должны пройти ряд промежуточных». «Вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдёт в Мариуполе», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что все пленные с металлургического комбината «Азовсталь», который находится в городе Мариуполе, содержатся в ДНР, их будет судить трибунал на территории республики.