Во главе ВОЗ на второй срок остался Гебрейесус

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24 мая 2022, 19:50

Тедрос Адханом Гебрейесус/ из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения избрала во вторник, 24 мая, руководителя. Им вновь стал действующий руководитель объединения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом значится в резолюции ВОЗ.

«75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ», − цитирует слова участника специальной сессии РИА Новости.

Согласно уставу, глава ВОЗ может переизбираться на свой пост неограниченное количество раз.

Отметим, что именно Гебрейсус был «творцом» общемирового карантина при эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что обезьянья оспа выявлена уже на трёх континентах, в 15 странах. Россия в их число не входит из-за санкционных ограничений, обеспечивших изоляцию. Тем не менее Минздрав готов к потенциальным вспышкам инфекции: имеются тест-системы, вакцину можно изготовить в любой момент. Кроме того, усилены меры контроля состояния въезжающих на границах.