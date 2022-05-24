Обезьянья оспа выявлена уже на трёх континентах, в 15 странах

Россия в их число не входит из-за санкционных ограничений, обеспечивших изоляцию. Тем не менее Минздрав готов к потенциальным вспышкам инфекции: имеются тест-системы, вакцину можно изготовить в любой момент. Кроме того, усилены меры контроля состояния въезжающих на границах. Тем временем Запад пытается использовать новую угрозу для занятия более выгодной позиции в своём противостоянии с РФ.
Эндемичным регионом для данного заболевания является Южная Африка. Вирус оспы обезьян был выявлен там ещё в 1970 году, периодически отмечаются вспышки заболеваемости. За пределами африканского континента инфекция впервые обнаружилась в 2003 в США. С тех пор отдельные случаи регистрировались также в Европе, а в нынешнем году заражения начали приобретать массовый характер. Бельгия уже ввела карантин сроком на три недели, аналогичные меры рассматриваются в других странах.
Обезьяньей оспой человек заражается от животных, преимущественно мелких грызунов. Симптоматика болезни схожа с признаками натуральной оспы, ключевыми отличиями являются воспаление лимфоузлов и более низкая смертность. На Западе могут использовать новую инфекцию в политических и экономических целях. Так, Россию уже обвинили в возможном применении бактериологического оружия. Кроме того, введение локдаунов и ограничение передвижений граждан поможет руководству Евросоюза сэкономить дефицитные энергоресурсы.
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