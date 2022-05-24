Виталий Золочевский: Я очень много времени проводил с Владимиром Вольфовичем Жириновским

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24 мая 2022, 18:15

На фото: Виталий Золочевский и Владимир Жириновский

Открытое интервью кандидата на пост Председателя ЛДПР Виталия ЗОЛОЧЕВСКОГО.





- Почему 3 года не состояли в партии?

- Я принял для себя осознанный выбор и взвешенное решение. В определенный период времени, когда встал выбор между выдвижением в депутаты Госдумы и попробовать узнать свое я, я выбрал второе. Когда я озвучил своё желание Владимиру Вольфовичу, он его поддержал и по-отечески благословил. Я с юношества был в политической деятельности, а точнее с 16 лет. По сути, другой жизни я не знал. За прошедшее время я вырос, стал самостоятельным. Говорят, мой дом - моя крепость. Моя семья расширилась и укрепилась. Человек должен состояться не только в политической плоскости, но и в семье, в профессиональном смысле. Что касается профессионально смысла за этот небольшой период я успел поработать в коммерческих компаниях. Понял что не получаю от этого удовольствия. Осознал, что мое призвание помогать и защищать людей. Поэтому, по моему скромному мнению, я успешно состоялся как судебный юрист.

- Почему заявили о своем выдвижении на пост Председателя ЛДПР сразу после того, как появилась информация о том, что Владимира Вольфовича не стало?

- Я очень много времени проводил с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Он всегда очень быстро реагировал на любые изменения в стране и мире. Этому же он учил остальных. Уверен, что он одобрил бы мое стремление и факт того, что я быстро сориентировался. ЛДПР была партией одного лидера. Сейчас мы можем быть уверены, что партия не будет прежней. В связи с этим, она требует определенных реформ. Так, как делал ВВЖ никто не сможет сделать. Мой опыт, полученный в качестве судебного юриста, позволяет мне предложить действительно новые, эффективные и нужные изменения в партии.

К слову об обвинениях, что я не выдерживал мораторий. После официального объявления моратория Высшим Советом ЛДПР я прекратил какие-либо активные действия в информационном пространстве.



- Какое Ваше мнение о других кандидатах на пост Председателя ЛДПР?

- Я считаю, что Слуцкий Леонид Эдуардович - отличный политик и много лет член ЛДПР, он возглавляет Комитет по международным делам ГД ФС и вполне успешно. Международная повестка сейчас очень актуальна и требует большое количество времени и концентрации внимания.

Однако, непонятно когда Леонид Эдуардович собирается встречаться с координаторами, ездить по регионам и заниматься партийной работой учитываю его занятость в международной повестке.



По поводу Шерина Александра Николаевича - уважаемый человек, 23 года находится в партии, член высшего совета ЛДПР. Но, лично у меня вызывает переживание ситуация в региональном отделении Рязани. Со слов членов партии и бывших членов, Александр Николаевич активно использует свое положение в ЛДПР, исключает членов партии или создаёт все условия для того, чтоб они по собственному желанию выходили. Это очень важная и серьезная тема, никто не гарантирует безопасность этим людям, потому что их мнение и взгляд не доходит до высшего совета. Я лично не знаю с кем "дружит" Александр Николаевич, но люди напуганы и не хотят высказывать свое мнение о ситуации в регионе. Мы должны выслушивать все стороны, и все должны быть обеспечены безопасностью.



- Какие изменения будут ждать партию в случае Вашего избрания на пост Председателя ЛДПР?



Безусловно я об этом думал. Владимир Вольфович являлся нашим единственным лидером в партии, и никто не сможет управлять партией так, как это делал он. Поэтому у меня есть программа, которую я планирую реализовать в случае моего избрания.

1. Амнистия для бывших членов ЛДПР, которые несправедливо были исключены из ЛДПР с сохранением стажа и возможности занимать руководящие посты в партии.

2. Предпринять попытку вернуть бывших членов ЛДПР, которые по "собственному желанию" вышли из партии. Их опыт и знания колоссальны, они могут оказать большую помощь и поддержку ЛДПР.



3. Организовать юридическую службу полного цикла, которая будет осуществлять взаимодействие с ВУЗами - организация практик для студентов, их трудоустройство, включение практикантов в члены избирательных комиссии и наблюдателей, выдвижение практикантов, в качестве кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. Также, юридическая служба будет не только направлять депутатские запросы, но и, при необходимости, представлять интересы обратившихся в суде.

4. Укреплять позиции региональных отделений и их членов, за счёт:

1. Выдвижение Координаторов региональных отделений в законодательные собрания первыми по спискам;

2. Предоставление мандата и платной ставки в заксобрании Координатору регионального отделения с сохранением партийной должности;

3. Координатор, начальник юридической службы и руководитель молодежной организации - будут получать информационную поддержку во вверенном им регионе;

4. Дам указание всем депутатам ЛДПР всех уровней обсудить во вверенных им территориях вопрос увековечивания памяти о лидере ЛДПР Владимире Вольфовиче Жириновском.

Например, как я вышел с инициативой переименовать район Сокол в городе Москва в Сокол Жириновского.