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Аргументы Недели Политика 13+

Власти Брянской области решили продлить режим высокого риска террористической опасности

, 16:52

Власти Брянской области решили продлить режим высокого риска террористической опасности
Патруль на дороге, MOD Russia/ Globallookpress.com

Администрация Брянской области объявила о продлении высокого «жёлтого» уровня террористической опасности с 24 мая ещё на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной продления названа информация от силовых и правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».

Руководство региона подчёркивает, что данные меры не влияют на права и свободы жителей, но предусматривают более тесное взаимодействие госорганов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз.

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