Шойгу: спецоперация на Украине будет продолжена до полного выполнения задач, несмотря на санкции и масштабную помощь Запада Киеву

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24 мая 2022, 13:46

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Специальная операция Москвы на украинской территории будет продолжена до полного выполнения задач, несмотря на санкции и масштабную помощь Запада киевской стороне. На это указал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Спецоперация на Украине будет продолжена до полного выполнения задач, несмотря на санкции и масштабную помощь Киеву со стороны Запада», — процитировал Шойгу Telegram-канал ТАСС.

Также руководитель Минобороны отметил, что западные государства, опасаясь разгрома украинских войск, в экстренном порядке организовали поставки летальных вооружений бывшей советской республике.

Как сообщалось ранее сегодня, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов пригрозил, что до конца года киевские силы зайдут на территорию Крымского полуострова.