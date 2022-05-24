Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил, что до конца года ВСУ как минимум зайдут на территорию Крыма

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24 мая 2022, 13:29

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов пригрозил, что до конца года Вооруженные силы страны как минимум зайдут на территорию Крыма. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава украинской разведки Буданов грозит, что до конца года украинские войска как минимум зайдут на территорию Крыма. Переломного момента он ожидает в августе, когда украинские военные начнут активно использовать новое вооружение», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что подразделения Донецкой народной республики взяли под оперативный контроль город Светлодарск, который расположен к северу от Дебальцево.