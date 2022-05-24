Войска ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, расположенный к северу от Дебальцево

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24 мая 2022, 12:20

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики взяли под оперативный контроль город Светлодарск, который находится к северу от Дебальцево. Об этом информирует РИА Новости.

«В ДНР заявили, что Светлодарск (к северу от Дебальцево) перешел под оперативный контроль их сил, продолжается зачистка. Ранее появились сообщения, что на здании мэрии сняли украинский флаг и подняли российский», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая внесла законопроект, который разрешает офицерам Вооруженных сил Украины убивать дезертиров.