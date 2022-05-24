Депутат Рады Безуглая внесла законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров

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24 мая 2022, 07:42

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая внесла законопроект, который разрешает офицерам Вооруженных сил Украины убивать дезертиров. Об этом информирует РИА Новости.

«В Раде предлагают разрешить украинским офицерам убивать дезертиров. Депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Безуглая внесла законопроект, который предлагает изменения в статут внутренней службы», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Нынешняя версия документа не предусматривает причинение смерти дезертиру с целью прекращения криминального правонарушения в боевой обстановке. Проект, который внесла Марьяна Безуглая, предлагает пересмотреть данное положение.

Ранее во вторник сообщалось, что дипломат Дмитрий Полянский назвал «чистым пиаром» готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с российским лидером Владимиром Путиным для продолжения переговоров.