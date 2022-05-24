Дипломат Полянский назвал «чистым пиаром» готовность Зеленского встречаться только с Путиным для продолжения переговоров

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24 мая 2022, 07:17

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Отечественный дипломат Дмитрий Полянский назвал «чистым пиаром» готовность украинского лидера Владимира Зеленского встречаться только с главой РФ Владимиром Путиным для продолжения переговоров. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром", заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live"», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Некоторое время назад Зеленский отметил, что готов встречаться только с Путиным и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал, что союзные силы выдавливают киевские войска из районов города Северодонецка.