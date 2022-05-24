Посол ЛНР в России Мирошник: союзные силы выдавливают войска Украины из районов Северодонецка

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24 мая 2022, 07:00

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Союзные силы выдавливают войска Украины из районов, расположенных на территории города Северодонецка. На это указал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в России.

«Продолжается продвижение союзных сил по микрорайонам. Украинские формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается», — говорится в посте, размещенном Мирошником.

Как сообщалось ранее во вторник, херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов заявил, что область не планирует быть отдельной республикой. По словам Стремоусова, стоит цель стать субъектом Российской Федерации.