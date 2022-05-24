Херсонский вице-губернатор Стремоусов: область не планирует быть отдельной республикой, стоит цель стать частью России

Херсонская область не планирует быть отдельной республикой, стоит цель стать частью Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать субъектом РФ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Также Стремоусов сообщил, что херсонские власти попросят разместить на территории региона российскую военную базу с целью обеспечения его безопасности.
Ранее постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов отметил, что объединение делает все для вывоза запасов зерна с Украины.