Постпред России при Евросоюзе Чижов: ЕС делает все, чтобы вывезти запасы зерна с Украины, не задумываясь о населении страны

Аргументы Недели → Политика 13+

23 мая 2022, 15:40

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU / globallookpress.com

Европейский союз делает все, чтобы вывезти запасы зерна с Украины, не задумываясь о населении бывшей советской республики. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Евросоюз делает все, чтобы вывезти запасы зерна с территории Украины, не задумываясь о населении данной страны, это эгоистический подход, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее отечественный дипломат Дмитрий Полянский указал, что западные государства на заседании Совета Безопасности ООН не опровергли сделку «зерно в обмен на оружие» с киевской стороной.