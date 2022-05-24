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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что украинские националисты заминировали выход из порта региона

, 07:25 Источник: РИА "Новости"

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что украинские националисты заминировали выход из порта региона
порт, pixabay.com

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что работа торгового порта в регионе заблокирована, поскольку выход в Черное море заминировала украинская сторона.

Кирилл Стремоусов уточнил, что украинские националисты заминировали единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане недалеко от порта Очаков в Николаевской области.

В настоящий момент открыть торговый порт не представляется возможным, кроме того, приостановлено торговое судоходство по Днепру, отметил замглавы ВГА Херсонской области.

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