Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что украинские националисты заминировали выход из порта региона

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24 мая 2022, 07:25 Источник: РИА "Новости"

порт, pixabay.com

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что работа торгового порта в регионе заблокирована, поскольку выход в Черное море заминировала украинская сторона.



Кирилл Стремоусов уточнил, что украинские националисты заминировали единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане недалеко от порта Очаков в Николаевской области.

В настоящий момент открыть торговый порт не представляется возможным, кроме того, приостановлено торговое судоходство по Днепру, отметил замглавы ВГА Херсонской области.