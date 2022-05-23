Председатель комитета начальников штабов ВС США Милли назвал полезным и значимым свой разговор с Герасимовым

Генерал Марк Милли, председатель Комитета начштабов Вооруженных сил США, выступая перед журналистами в понедельник, после заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине, рассказал о своем телефонном разговоре с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, который состоялся 19 мая.
Милли не стал вдаваться в детали разговора, но назвал его важным, значимым и полезным.
«Я позвонил своему российскому коллеге. Я не буду делиться содержанием и деталями этого разговора. Но это было <...> важно, полезно и значимо», - заметил генерал.
В понедельник состоялось второе заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Она проходила в онлайн формате.