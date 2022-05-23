Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о соглашении по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

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23 мая 2022, 18:00 Источник: ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил офис генпрокурора Украины. Такое решение принял в понедельник Печерский районный суд Киева. Янукович обвиняется в госизмене по делу о так называемых харьковских соглашениях.

Как сообщается в телеграм-канале офиса, «21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый [Янукович] подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

Как считает следствие, экс-президент действовал «в сговоре» с бывшим премьером Николаем Азаровым. В результате соглашений были «созданы предпосылки» для наращивания российских войск в Крыму.

Ранее Янукович заявлял, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией.