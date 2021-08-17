Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией

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17 августа 2021, 10:29 Источник: РИА "Новости"

бывший президент Украины Виктор Янукович, Xinhua/ZUMAPRESS.com

Бывший украинский президент Виктор Янукович, покинувший страну после госпереворота в 2014 году, заявил во вторник, что главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией.

По мнению Виктора Януковича, ухудшение отношений с Россией привело к войне, расколу украинского общества, постоянной социальной нестабильности, серьезному экономическому кризису, расширению деятельности радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, а также закрытию телеканалов, неугодных режиму.

Экс-президент страны полагает, что в преддверии 30-летия независимости Украина в реальности оказалась полностью зависимой от состояния отношений России и США, желая при этом желая их дальнейшего ухудшения.

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