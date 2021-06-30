Цеков по поводу слов Путина об управлении на Украине: «Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления страной»

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30 июня 2021, 15:22

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления своей страной, и этот факт очевиден. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков после заявления президента России Владимира Путина о том, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление, в беседе с RT сказал, что украинские власти «фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины».

Сенатор отметил, что этим указкам извне сопротивлялся Виктор Янукович, но «это закончилось его свержением путём конституционного переворота».

Цеков раскрыл, что об этом говорят на Украине разные политические силы и представители общественных организаций. «Это основная проблема Украины на сегодняшнем этапе развития, — подчеркнул сенатор.

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