Цеков по поводу слов Путина об управлении на Украине: «Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления страной»
30 июня 2021, 15:22
Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления своей страной, и этот факт очевиден. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков после заявления президента России Владимира Путина о том, что Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление, в беседе с RT сказал, что украинские власти «фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины».
Сенатор отметил, что этим указкам извне сопротивлялся Виктор Янукович, но «это закончилось его свержением путём конституционного переворота».
Цеков раскрыл, что об этом говорят на Украине разные политические силы и представители общественных организаций. «Это основная проблема Украины на сегодняшнем этапе развития, — подчеркнул сенатор.
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