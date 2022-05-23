Депутат ГД Водолацкий: документ об организации трибунала над националистами с «Азовстали» может появиться в течение месяца

Аргументы Недели → Политика 13+

23 мая 2022, 15:02

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Документ об организации трибунала над националистами с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе может появиться в течение месяца. На это, как передает ТАСС, указал депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий.

«Документ, который определит, как будет происходить трибунал над украинскими националистами, вышедшими с мариупольского завода "Азовсталь", может появиться в течение месяца, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что пленных с «Азовстали» будет судить трибунал на территории республики.