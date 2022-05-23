Белорусский президент Лукашенко: Запад делает шаги для расчленения Украины

Запад осуществляет шаги для расчленения Украины. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Лукашенко: Запад делает шаги для расчленения Украины, Минск настораживает это», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Также политик отметил, что украинцам придется еще просить Белоруссию и РФ не допустить «отрыва» Западной Украины.
Ранее в понедельник сообщалось, что следователи обнаружили на освобожденных в городе Мариуполе киевских позициях «Тактическое руководство командира» морской пехоты Соединенных Штатов.