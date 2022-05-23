Следователи нашли на освобожденных в Мариуполе украинских позициях «Тактическое руководство командира» морской пехоты США

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23 мая 2022, 13:57 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Американский морской пехотинец, Chief Warrant Officer Bobby Yarb / globallookpress.com

Следователи обнаружили на освобожденных в городе Мариуполе украинских позициях «Тактическое руководство командира» морской пехоты Соединенных Штатов. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Российские следователи нашли на освобожденных в Мариуполе украинских позициях тактические руководства для командиров нацистского полка "Азов" (запрещен в РФ — АН), передает корреспондент РИА Новости. Там также нашли "Тактическое руководство командира" морской пехоты США», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва получила от Италии предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине и рассматривает их.