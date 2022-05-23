Эрдоган заявил, что Турция не получила от союзников по НАТО ожидаемой поддержки

Аргументы Недели → Политика 13+

23 мая 2022, 13:07 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что его страна не получила от союзников по Североатлантическому альянсу ожидаемой поддержки ни в сфере обороны, ни в борьбе с терроризмом.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти, которые "платят цену за НАТО", хотят видеть от Североатлантического альянса конкретные шаги, а не дипломатические заявления по вопросу борьбы с терроризмом.

Политик также заметил, что Турция не раз подвергалась как открытым, так и тайным санкциям, получала угрозы, ощущала давление и шантаж.