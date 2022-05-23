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Байден и Кисида назвали действия России на Украине самым серьезным текущим вызовом мировому порядку

, 10:25

Байден и Кисида назвали действия России на Украине самым серьезным текущим вызовом мировому порядку
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и руководитель правительства Японии Фумио Кисида назвали действия Российской Федерации на украинской территории самым серьезным текущим вызовом мировому порядку. Об этом информирует ТАСС.

«Байден и Кисида назвали действия РФ на Украине самым серьезным текущим вызовом мировому порядку, указано в совместном заявлении», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о конфискации активов граждан, поддержавших специальную операцию Москвы.

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