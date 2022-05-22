Кадыров заявил, что победа России неизбежна

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22 мая 2022, 22:08 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает победу России неизбежной. Об этом он написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, Луганский фронт продвигается сейчас вглубь Украины.

«Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами, и цифра эта неумолимо растет с каждой минутой. Самое печальное в этом то, что киевский режим всеми силами пытается скрыть эти факты, тем самым, вводя своих же солдат в заблуждение, а впоследствии - на верную смерть», - написал глава Чечни.

Он упрекнул украинские власти в недостатке благоразумия и назвал победу России неизбежной - «как неизбежна и печальная участь последователей фашистской идеологии».

Накануне Кадыров сообщил, что после освобождения Мариуполя бойцы чеченских спецподразделений передислоцировались на Луганский фронт.