Кадыров заявил, что победа России неизбежна

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает победу России неизбежной. Об этом он написал в воскресенье в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, Луганский фронт продвигается сейчас вглубь Украины.
«Потери украинских националистов и военнослужащих исчисляются тысячами, и цифра эта неумолимо растет с каждой минутой. Самое печальное в этом то, что киевский режим всеми силами пытается скрыть эти факты, тем самым, вводя своих же солдат в заблуждение, а впоследствии - на верную смерть», - написал глава Чечни.
Он упрекнул украинские власти в недостатке благоразумия и назвал победу России неизбежной - «как неизбежна и печальная участь последователей фашистской идеологии».
Накануне Кадыров сообщил, что после освобождения Мариуполя бойцы чеченских спецподразделений передислоцировались на Луганский фронт.