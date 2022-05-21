Кадыров сообщил, что после освобождения Мариуполя чеченские бойцы переместились на Луганский фронт и штурмуют Камышеваху

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21 мая 2022, 22:01 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что после освобождения Мариуполя бойцы чеченских спецподразделений передислоцировались на Луганский фронт и приступили к штурму населенного пункта Камышеваха.

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что штурм сопряжен с риском для мирного населения, так как, по его словам, украинские военные используют граждан в качестве живого щита.

«Тем не менее нет никаких сомнений в том, что поставленные задачи будут выполнены оперативно и четко. Успехи наших ребят в Мариупольском направлении, а также во множествах спецопераций по ликвидации террористов в Чеченской Республике лишний раз убеждают нас в их высокой боеспособности и эффективности», - написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению «Азовстали» и Мариуполя в целом.