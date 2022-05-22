Алекперов считает, что эмбарго на российскую нефть станет шоком для всех участников рынка

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22 мая 2022, 18:20 Источник: "Интерфакс"

Бывший глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, Kremlin Pool/globallook.com

Запрет Евросоюза на поставки российской нефти станет «шоком для всех». Все без исключения участники рынка ощутят на себе негативные долгосрочные последствия эмбарго. Такое мнение высказал в интервью Financial Times бывший глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, который покинул свой пост после введения в отношении него санкций.

По мнению Алекперова, у Евросоюза даже в среднесрочной перспективе нет возможности «заменить такого крупного экспортера энергоносителей, как Россия».

В свою очередь, для России эмбарго обернется большими потерями, так как «невозможно перенаправить все европейские объемы на другие рынки в одночасье»: для этого потребуется создание новой инфраструктуры, на что уйдут годы.

В этих условиях России придется сократить добычу нефти и заморозить скважины.

«Военные конфликты могут закончиться быстро, в то время как энергетическая конфигурация мира была определена десятилетиями инвестиций и напряженной работой многих поколений профессионалов», - заявил Алекперов.

Как сообщалось ранее, Евросоюз пока не смог согласовать шестой пакет санкций, включающих нефтяное эмбарго.