Мария Захарова высказалась против конфискации в Крыму апартаментов президента Украины Владимира Зеленского

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22 мая 2022, 09:12 Источник: URA.RU

Мария Захарова, фото из соцсети vk.com/mariamid

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Екатеринбурге в рамках мероприятия «Битвы ораторов» заявила, что она против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе в Крыму у президента Украины Владимира Зеленского.

Захаровой задали вопрос по поводу высказывания в адрес Екатеринбурга журналиста Владимир Соловьева, у которого была недвижимость в Италии. Соловьев после начала спецоперации России на Украине оказался в санкционных списках Евросоюза, виллу у него отобрали.

Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, можно ли в ответ на арест виллы на озере Комо в Италии телеведущего Владимира Соловьева подобным образом поступить с апартаментами Зеленского в Крыму, Захарова сказала, что, по ее мнению, нет ничего нормального в отъеме собственности, когда на это нет законных оснований. «Тем более когда это часть информационной кампании», — подчеркнула Мария Захарова.

Жители Екатеринбурга были рады приезду дипломата.