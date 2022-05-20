Мария Захарова ощущает, что Екатеринбург - город с характером

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20 мая 2022, 13:57 Источник: URA.RU

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу находится в Екатеринбурге.

Захарова в своем Тelegram-канале опубликовала свое фото и известила: «Екатеринбург, я в тебе. Надеюсь на взаимность».

Жители Урала рады приезду дипломата в Екатеринбург, приветствую Марию Захарову и в комментариях отметили, как она прекрасно выглядит. «Мария, вы потрясающе выглядите!», «Вы прям красотка. Хорошо Вам провести время в Екатеринбурге», «Какой взгляд! Я сражен!», «Какая роскошная», - пишут подписчики.

Сегодня Захарова уже встречается со студентам-международникам Уральского федерального университета.

Дипломат призналась участникам встречи, что ассоциирует Екатеринбург с характером.

Ее цитирует портал E1.RU. Захарова высказалась о Екатеринбурге основываясь на своих ощущениях, исходя из того, что видит в передачах, прочитывает в книгах, судя по встречам с людьми.

«У вас люди работают. Характер. Вот есть какая-то такая в этом слове мощь заложена, которую я абсолютно четко ассоциирую с регионом, с его людьми», — подчеркнула Мария Захарова.

21 мая в Екатеринбурге пройдет битва ораторов между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и медиа-менеджером Тиной Канделаки.

Другое мнение о Екатеринбурге у телеведущего Владимира Соловьева. Городская дума Екатеринбурга на днях обратилась в местную прокуратуру с заявлением, в котором попросила дать правовую оценку высказываниям Соловьева.