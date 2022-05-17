Депутаты городской думы Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру на телеведущего Владимира Соловьева

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17 мая 2022, 21:35 Источник: РБК

Телеведущий Владимир Соловьев, Federation Council of Russia/globallook.com

Городская дума Екатеринбурга обратилась в местную прокуратуру с заявлением, в котором попросила дать правовую оценку высказываниям телеведущего Владимира Соловьева. Об этом рассказал спикер городского парламента Игорь Володин.

В конце апреля в одной из своих передач Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей». Эти слова возмутили многих жителей города, в том числе известных. В полемику с ведущим вступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, экс-глава региона Эдуард Россель, бард Александр Новиков, биатлонист Антон Шипулин и другие.

По словам спикера городской думы Володина, к местным законодателям обратились с жалобами и простые горожане. На их основе было составлено обращение в прокуратуру.

«Я все это, все жалобы отправил в прокуратуру города. Дума правовую оценку не дает», - сказал Игорь Володин.

Несколько дней назад екатеринбургские парламентарии написали также обращение руководству ВГТРК, попросив «оценить действия» Соловьева.