Слуцкий: «Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев»

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21 мая 2022, 20:20 Источник: "Интерфакс"

Виктор Медведчук (на переднем плане), Sergei Chuzavkov/globallook.com

В Москве изучат вопрос о возможности обмена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на украинских пленных с «Азовстали». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР в парламенте Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции в Донецке.

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», - сказал Слуцкий.

Виктор Медведчук был задержан 12 апреля сотрудниками СБУ при попытке покинуть Украину. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на украинских пленных. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заявлял, что речь об обмене Медведчука на попавших в плен украинских военнослужащих не ведется.