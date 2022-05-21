Аксенов выразил мнение, что пленных украинских боевиков следует направить на восстановление Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

21 мая 2022, 10:20 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в субботу, 21 мая, выдвинул идею направить пленных украинских нацистов на восстановление разрушенных ими городов Донецкой и Луганской народных республик.

Сергей Аксенов выразил мнение, что пленных боевиков, которые не будут расстреляны в соответствии с приговором трибунала, необходимо направить на самые тяжелые работы по восстановлению разрушенных населенных пунктов Донбасса.

Глава республики также отметил, что найдутся для попавших в плен нацистов места и в крымской колонии.