Аксенов выразил мнение, что пленных украинских боевиков следует направить на восстановление Донбасса

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в субботу, 21 мая, выдвинул идею направить пленных украинских нацистов на восстановление разрушенных ими городов Донецкой и Луганской народных республик.
Сергей Аксенов выразил мнение, что пленных боевиков, которые не будут расстреляны в соответствии с приговором трибунала, необходимо направить на самые тяжелые работы по восстановлению разрушенных населенных пунктов Донбасса.
Глава республики также отметил, что найдутся для попавших в плен нацистов места и в крымской колонии.