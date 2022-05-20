Вице-премьер Хуснуллин: правительство России сформировало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий на Украине

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20 мая 2022, 12:15

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Правительство Российской Федерации сформировало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий на Украине. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин.

«Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, действует график восстановительных работ, сообщил вице-премьер Хуснуллин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предсказал, что одобренные американским Конгрессом 40 млрд долларов помощи Киеву «будут по дороге на Украину разворованы».