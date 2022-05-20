Дмитрий Рогозин: одобренные Конгрессом США 40 млрд долларов помощи Киеву «будут по дороге на Украину разворованы»

Одобренные Конгрессом Соединенных Штатов 40 млрд долларов помощи Киеву «будут по дороге на Украину разворованы». Соответствующий прогноз сделал Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».
Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале новость о том, что Конгресс проголосовал за выделение киевской стороне помощи на 40 млрд долларов.
«Успокаивает одно: все эти деньги американских налогоплательщиков будут по дороге на Украину разворованы», — написал глава «Роскосмоса».
Ранее в пятницу сообщалось, что сенатор-республиканец Билл Кэссиди предложил использовать российские активы для укрепления южной границы США.