Дмитрий Рогозин: одобренные Конгрессом США 40 млрд долларов помощи Киеву «будут по дороге на Украину разворованы»

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20 мая 2022, 10:19

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Одобренные Конгрессом Соединенных Штатов 40 млрд долларов помощи Киеву «будут по дороге на Украину разворованы». Соответствующий прогноз сделал Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале новость о том, что Конгресс проголосовал за выделение киевской стороне помощи на 40 млрд долларов.

«Успокаивает одно: все эти деньги американских налогоплательщиков будут по дороге на Украину разворованы», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее в пятницу сообщалось, что сенатор-республиканец Билл Кэссиди предложил использовать российские активы для укрепления южной границы США.