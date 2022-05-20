Губернатор Хабаровского края Дегтярев предложил Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Аргументы Недели → Политика 13+

20 мая 2022, 14:50 Источник: Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев, фото: vk.com/mikhail_degtyarev27

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу, 20 мая, предложил выдвинуть на съезде Либерально-демократической партии России в председатели ЛДПР Леонида Слуцкого. Дегтярев выступил на конференции Хабаровского регионального отделения ЛДПР.

Глава региона написал пост в своих соцсетях во Вконтакте и в Telegram о том, что знает Леонида Эдуардовича Слуцкого 15 лет.

По словам Дегтярева, Слуцкий - "гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом". "В партийном строительстве и пропаганде мы поможем", - заверил он.

Основатель, лидер ЛДПР и председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский умер 6 апреля.

18 мая новым руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе назначен руководитель международного комитета парламента Леонид Слуцкий.

Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая.