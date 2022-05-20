Губернатор Хабаровского края Дегтярев предложил Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу, 20 мая, предложил выдвинуть на съезде Либерально-демократической партии России в председатели ЛДПР Леонида Слуцкого. Дегтярев выступил на конференции Хабаровского регионального отделения ЛДПР.
Глава региона написал пост в своих соцсетях во Вконтакте и в Telegram о том, что знает Леонида Эдуардовича Слуцкого 15 лет.
По словам Дегтярева, Слуцкий - "гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом". "В партийном строительстве и пропаганде мы поможем", - заверил он.
Основатель, лидер ЛДПР и председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский умер 6 апреля.
18 мая новым руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе назначен руководитель международного комитета парламента Леонид Слуцкий.
Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая.