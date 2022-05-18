Главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий

Новым руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе назначен руководитель международного комитета парламента Леонид Слуцкий.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», − значится в официальном Telegram-канале партии.
Сообщается также о намерении провести 27 мая внеочередной съезд ЛДПР. Высший совет партии намерен обсудить на нём избрание нового председателя политической организации.
Напомним, первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Политик умер в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее сегодня стало известно, что Соединенные Штаты внесли немалый вклад в то, что переговоры между Москвой и Киевом обернулись стагнацией и не ведутся. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал член делегации РФ Леонид Слуцкий.