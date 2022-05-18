Главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий

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18 мая 2022, 11:15

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Yevgeny Philippov / globallookpress.com

Новым руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе назначен руководитель международного комитета парламента Леонид Слуцкий.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», − значится в официальном Telegram-канале партии.

Сообщается также о намерении провести 27 мая внеочередной съезд ЛДПР. Высший совет партии намерен обсудить на нём избрание нового председателя политической организации.

Напомним, первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Политик умер в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее сегодня стало известно, что Соединенные Штаты внесли немалый вклад в то, что переговоры между Москвой и Киевом обернулись стагнацией и не ведутся. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал член делегации РФ Леонид Слуцкий.