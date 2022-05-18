Член делегации РФ Слуцкий: США внесли немалый вклад в то, что переговоры России и Украины обернулись стагнацией и не ведутся

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18 мая 2022, 08:14

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, State Duma Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты внесли немалый вклад в то, что переговоры между Москвой и Киевом обернулись стагнацией и не ведутся. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал член делегации РФ Леонид Слуцкий.

«Переговоры России и Украины, начавшиеся по просьбе Киева, обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, немалый вклад в это внесли США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе министерство иностранных дел РФ отметило, что киевская сторона фактически вышла из переговорного процесса.