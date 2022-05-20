Сергей Шойгу: попытка войск Украины захватить остров Змеиный накануне Дня Победы обернулась полным провалом

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20 мая 2022, 12:39

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Попытка киевских войск захватить расположенный в Одесской области остров Змеиный накануне Дня Победы обернулась полным провалом. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал руководитель министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Попытка Вооруженных сил Украины захватить остров Змеиный накануне Дня Победы обернулась полным провалом, подобные провокации будут жестко пресекаться, заявил министр обороны Сергей Шойгу», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Шойгу, военные РФ ликвидировали свыше 50 бойцов элитных украинских подразделений. За трое суток были уничтожены 4 самолета противника, 10 вертолетов, 30 дронов и 3 катера.

Как сообщалось ранее сегодня, министр указал, что на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе сдались в плен уже 1 908 националистов.