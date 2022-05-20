Шойгу: на «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен уже 1 908 украинских националистов, до этого там сложили оружие 1 387 морпехов

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20 мая 2022, 12:27

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе сдались в плен уже 1 908 украинских националистов, до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил Сергей Шойгу, глава министерства обороны Российской Федерации.

«Шойгу: на "Азовстали" сдались в плен уже 1 908 националистов, до этого там сложили оружие 1 387 морпехов. С завода также эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты, — спасены 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей, рассказал министр», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ сформировало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий на Украине.