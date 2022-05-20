Global Times: позиции Турции и Хорватии по расширению НАТО показывает раскол в альянсе

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20 мая 2022, 10:54 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Китайский портал Global Times выразил мнение, что выдвигаемые Турцией и Хорватией условия по принятию Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс говорят о разрастающемся расколе внутри НАТО.

В статье отмечается, что альянс просит своих членов подчиняться Соединенным Штатам Америки в противостоянии с Россией, игнорируя интересы стран-участниц НАТО. Данный факт, по мнению авторов Global Times лишь обостряет противоречия внутри Европы.

Китайские журналисты заметили, что Вашингтон хочет существенно ослабить Москву, однако многие государства Североатлантического альянса не согласны с тем, что РФ угрожает безопасности. В материале отмечается, что чем агрессивнее будет расширяться организация, тем больше трещин возникнет внутри НАТО.